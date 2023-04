Gechipte herbruikbare bekers in de Ghelamco Arena gaan vlot over de toog (en terug in de automaat): “Alleen jammer dat er minder in zit”

NET OPEN. Melanie en Matthias openen gezellig restaurant vlakbij Citadel­park: “We maken alles zelf: van de gembers­hots tot de vegan preparé”

Lekker, gezellig en betaalbaar – daar draait het om in Must Be Loof, een nieuw restaurant vlakbij het Citadelpark. Melanie Hernalsteen (29) en Matthias De Meulenaer (33) zorgen er voor heerlijke gerechten zoals vegan pita en vegetarische burrito, verse gembershots en pannenkoeken aan 2 euro. “Comfort food”, glundert het koppel.