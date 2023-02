Gebruik van lokfiets nog steeds verboden: “Alleen met systeem zoals in Nederland kunnen we fietsdiefstallen onder controle krijgen”

GENT FACTS brengt tiener­idool en superheld Tyler Hoechlin naar Gent

Superheldenbeurs FACTS lost langzaam maar zeker de namen voor de april-editie en deze week gingen de hartjes van tieners en millenials sneller slaan. Tyler Hoechlin, bekend van rollen in ‘Teen Wolf’ en ‘Supergirl’ zal in april verschijnen in Flanders Expo.