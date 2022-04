Gastgezinnen voor kinderen met autisme gezocht: “Even op adem komen kan voor iedereen deugd doen”

Gent Veroor­deeld vriendje van overleden Jana (18) moet voor hof van beroep verschij­nen: “Te lichte straf”, vindt parket

Het parket van Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis dat voor de drie veroordeelden is uitgesproken in het dossier rond Jana V.D.W. De 18-jarige vrouw stierf in Gent na een overdosis xtc. De drugs had ze samen met haar vriend A.V.E. ingenomen.

26 april