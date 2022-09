GAS-boete van 350 euro voor PVDA-protestactie eind juni. “Men kan altijd een verweer indienen”

Eind juni kwam Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA, op straat tegen mogelijke besparingen bij de stadscrèches. Drie maanden later is er een GAS-boete van 350 euro in de bus gevallen. “Protest tegen het stadsbestuur zonder goedkeuring van burgemeester De Clercq? GAS-boete!” reageert PVDA gemeenteraadslid Sonja Welvaert boos. “Het stadsbestuur had nochtans niet zo lang geleden de mond vol van vrije meningsuiting en democratie. In april kwam het burgervoorstel ‘Recht op protest’ op de Gentse gemeenteraad. 30 middenveldorganisaties vroegen onder andere een meldingsplicht voor acties in plaats van een toelating. Ze vroegen ook om GAS-boetes te schrappen uit het politiereglement voor protestacties. Maar volgens het stadsbestuur was zo’n aanpassing niet nodig. Er zou een tendens zijn dat men relatief tolerant en flexibel omgaat met het huidige reglement. Van die tolerantie zien we vandaag nochtans niks.”