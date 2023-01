Garage aan Gentse stadsring moet plaats ruimen voor zestig studentenkoten: projectontwikkelaar dient aanvraag in

Gent Niemand binnen of buiten: slagbomen van negen Gentse parkeerga­ra­ges tijdlang dicht door storing

Een algemeen technisch probleem in Gent op zaterdagmorgen: geen enkele auto kon de parkeergarages van de stad nog in of uit. “Het probleem is intussen opgelost”, aldus schepen Filip Watteeuw. “Het heeft een halfuur geduurd in totaal.”

28 januari