Gaëlle (42) wil iconisch pannenkoekenhuis van moeder heropenen, en start met ‘Gwenola op wielen’: “De tijd is rijp”

“Als het over Gwenola gaat, zeggen mensen mij altijd dat ze daar nog geweest zijn met hun ouders of hun grootouders”, glundert Gaëlle. “Het pannenkoekenhuis werd in 1960 geopend door vrienden van mijn oma en opa, Marie-Madeleine en Marcel, die het later overnamen. Later droegen ze het over aan hun dochter, Marie-Christine, die enkele jaren geleden onverwacht overleden is, twee weken voor haar zeventigste verjaardag.”

Een jaar na de dood van haar moeder gingen de deuren van het pannenkoekenhuis dicht, want zonder Marie-Christine was er geen Gwenola meer. “Mijn moeder zei altijd dat ze hoopte dat iemand van de familie het zou overnemen van haar, maar toen ze stierf was er geen opvolger. Ik was net alleenstaande mama geworden, dus ik zag dat ook niet zitten. Het pannenkoekenhuis verkopen wilde ik ook niet. Met de vestiging in de Donkersteeg is dat spijtig genoeg gebeurd, ook al was ik daar tegen.”

Het pannenkoekenhuis in de Voldersstraat bleef leeg staan, maar de naam verdween niet van de ramen of de luifel. Ook niet wanneer enkele vriendinnen een pop-up begonnen in het pand, eind vorig jaar. Zij organiseerden ook enkele baknamiddagen met de vroegere bakdames voor de deur. Deze Gentse Feesten volgde een pop-up in brunchbar Krank. “Ik heb zoveel enthousiasme gezien. Klanten vroegen mij massaal om het pannenkoekenhuis weer open te doen. De tijd is er nu rijp voor.”

De vroegere bakdames aan het werk tijdens de baknamiddagen.

Gwenola op wielen

Gaëlle wil Gwenola heropenen in dezelfde stijl als vroeger, maar ze wil ook enkele moderne elementen toevoegen zoals betalen met een QR-code en take-away. Ze wil samenwerken met leveranciers van vroeger, maar ook met koffiebranderij Vandekerckhove. “Ik wil maximaal inzetten op lokaal en duurzaam en af en toe een expo of concert organiseren want ik houd van muziek en kunst.”

Voor dat allemaal kan gebeuren, moet het pand in de Voldersstraat gerenoveerd worden en uit onverdeeldheid geraken, en dat kan even duren. In afwachting zal Gaëlle starten met een pannenkoekenhuis op wielen: een bakfiets waar ze zoete pannenkoeken op kan bakken. Later komt door een aanhangwagen voor zoute pannenkoeken bij. “Ik gok dat we daar dit najaar mee kunnen starten. Ik ben nog in overleg met Stad Gent over waar we kunnen staan op de openbare weg, maar ik wil ook op feesten en bij mensen thuis staan. Minstens een keer per jaar wil ik naar een rusthuis om voor senioren te bakken. Rond Kerstmis wil ik hetzelfde doen voor minderbedeelden. Om duidelijk te maken dat Gwenola niet alleen een commercieel project is: het is altijd al een sociaal project geweest.”

Marie-Christine kwam uit een gezin met acht kinderen, veel van haar broers en zussen hielpen mee in de Voldersstraat. Gaëlle wil dan ook hun zegen voor ze Gwenola weer heropstart, als is ze er zeker van dat ze dat zal krijgen. “Toen het pannenkoekenhuis dicht ging, hebben we ook een plek verloren waar we als familie samenkwamen. Het zou fijn zijn als we dat terug hebben. En dat de Gentenaars een stukje erfgoed terughebben. Mijn moeder zei altijd dat ze niet vergeten wilden worden, dat ze niet wilde dat het pannenkoekenhuis verloren ging. Ik zal het verder zetten als de derde generatie. Mijn dochter is mogelijks de vierde want ze is even dol op de pannenkoeken van haar oma.”

Prototype van de Gwenola-bakfiets.

