Gaat het wel goed met de Gentse Feesten? Geen eensgezindheid over de bekers, en nieuw subsidiereglement valt slecht

GENT ‘Toeterpro­test’ vangt ook bij truckers tegenwind: “Maar we moeten wél een oplossing vinden, dit is niet veilig”

Op het parkeerterrein in Gentbrugge, net voor het viaduct waar de snelheid voor vrachtwagens plots naar 70 kilometer per uur zakt, verzamelden zaterdagochtend vakbondslieden van het ABVV-BTB en camionneurs. Niet om te claxonneren. “Maar twee snelheden op dit drukke punt, dat is om ongelukken vragen.”

5 februari