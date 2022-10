Gaat de cafetaria van het Rooigemzwembad opnieuw open in de herfstvakantie? Da’s niet helemaal zeker

GENTNa drie jaar leegstand heeft Farys een nieuwe uitbater gevonden voor de cafetaria van het Rooigemzwembad. Die moest eigenlijk al openen in augustus, maar door de nieuwe veiligheidsnormen moest er nog gerenoveerd worden. Vraag is of de cafetaria open raakt voor de drukke herfstvakantie.

De herfstvakantie, dat betekent veel kampjes regelen zodat ouders én kinderen een beetje van het verlof kunnen genieten. Veel ouders sturen hun kinderen op zwemkamp, maar of zij hun kindje van de zijlijn kunnen zien, blijft koffiedik kijken. Want de cafetaria staat al jaren leeg en ondanks een nieuwe uitbater is het niet zeker dat die deze herfstvakantie open kan.

Brandweerstop

“Oorspronkelijk was het de bedoeling om in augustus de deuren te openen”, weet Bruno Pessendorfer, woordvoerder van zwembadbeheerder Farys. “Na een rondgang van de brandweer bleek echter dat het gebouw enkele broodnodige renovaties moest doorvoeren door de intussen verhoogde veiligheidsnormen. Die zijn intussen gebeurd, eind oktober wordt er een brandtrap geïnstalleerd”. Na de installatie moet de brandweer echter opnieuw een rondgang doen en het is niet duidelijk of die kan gebeuren voor de herfstvakantie.

Peter Grootveld, de nieuwe uitbater, staat al enkele weken honderd procent klaar om te openen, maar botste dus op een negatief advies van de brandweer. “In eerste instantie hebben we wat vernieuwingen doorgevoerd, zo hebben we de toog verfraaid en na het brandweerbezoek ook enkele grondige renovatiewerken doorgevoerd om de veiligheid te garanderen. Ook als we opengaan met de herfstvakantie blijven er echter nog wat vragen over, zoals hoeveel mensen we mogen ontvangen. Al hopen we, zowel stadsdiensten als Farys als wij natuurlijk, dat daar snel duidelijkheid over komt”.

Capaciteit

Bij de nieuwe brandveiligheidsnormen hoort namelijk ook een nieuwe capaciteitsbepaling en die zou tegenvallen. Met andere woorden: er zouden minder mensen in het gebouw mogen dan op dit moment het geval is. Die capaciteit is geldig voor het zwembad én de cafetaria tegelijk. Farys bevestigt dat de discussie gaande is en dat die capaciteit beduidend lager zou liggen, maar benadrukt dat de brandweer die knoop nog moet doorhakken. Wordt zonder twijfel dus vervolgd.

