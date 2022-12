G.R. (29) alias 'Eveline’ blijft voorlopig in cel: zaak met een week uitgesteld

Gent Na grote diefstal blijven uitbaters Lieve en Ria van Intenso positief: “De stock is aangevuld, laat de klanten maar komen”

In de Henegouwenstraat werd begin deze week ingebroken in de zaak Intenso. De dieven gingen aan de haal met een groot deel van de stock van McAlson-onderbroeken. Een domper voor uitbater Lieve Coopman, die echter niet bij de pakken blijft zitten. “We hebben de stock al aangevuld. We zien de klanten meer dan ooit graag komen.”

