Futsal Besiktas Gent maakt indruk op Keizer Karel Cup: “Onze vrouwen wonnen voor de vierde keer op rij”

Maar vooral de dames van Futsal Besiktas Vlaanderen maakten indruk. In de finale wonnen ze met 4-2 van FC Kech, een team dat bestond uit enkele speelsters uit de Super League. Zij kregen hiervoor een waardebon van 1.000 euro bij een voetbalwebsite. “Het was nu de vierde keer op rij dat we het tornooi wonnen", vertelt Cagkan Top trots. De roze wolk van het vrouwenteam blijft maar duren, want begin mei nog maar werden zij kampioen in de nationale futsalcompetitie.