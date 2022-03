Frietbarak aan Watersportbaan eindelijk opnieuw open: “We bakken onze frieten in halal ossenvet”

GentNa een sluiting van meerdere maanden ruikt het op de kop van de Watersportbaan opnieuw naar versgebakken frietjes. Jeugdvrienden Steven De Smedt (37) en Ilyes Alami (31) heropenen samen het bekende barakje. En er is zelfs aan de sporters in de buurt gedacht. “Er staan ook smoothies op onze kaart.”

Voor Steven De Smedt voelt het als thuiskomen. De Gentenaar woonde in zijn jeugd aan de Watersportbaan en opent er nu met Ilyes Alami de frituur in de Verenigde-Natieslaan. Het barakje stond al bijna een jaar leeg. De buurt vreesde dat de Stad Gent het zou wegslepen, net als het frietkot op de Vrijdagmarkt, maar dat was niet aan de orde.

“De eigenaar heeft altijd mooi zijn standgeld betaalt”, weet De Smedt. “Dat er hier maandenlang geen beweging was, ligt aan een familiekwestie. De zaak werd uitgebaat door de dochter van de eigenaar, maar na een stergeval in de familie gaf zij er de brui aan. Ilyes en ik zochten vervolgens zelf contact. Het was al even onze droom om een eigen frituur te starten.”

Halal

Helemaal doorsnee is Frituur Watersportbaan niet. Zo is het een van de weinige zaken in Gent met pindasaus op de kaart. Ook bakt het duo de frieten in halal ossenvet. Dat laatste is een bewuste keuze. “Wij zijn beiden moslims”, zegt De Smedt. “Ik heb me een tiental jaar bekeerd. We vonden het belangrijk dat iedereen hier zijn gading vindt. Verder bieden we verse kip- en rundsatés en verse stoverijsaus aan.”

“Ons vleesassortiment is beperkt, maar ook volledig halal", vult Alami aan. “Snacks die je niet halal kan krijgen, ik denk dan bijvoorbeeld aan een Lucifer, hebben we gewoonweg niet op onze kaart gezet. Je moet de mensen ook niet overrompelen met een gigantisch assortiment. Dat heeft geen zin.”

Smoothies

Nog opvallend: ook aan de sporters is gedacht. Naast frieten vind je bij Steven en Ilyas ook smoothies. “Zoals je kan zien, wordt er hier veel gesport rond de Watersportbaan”, legt De Smedt uit. “Daar wilden we ook op inspelen. Soms moet het concept ‘frituur’ eens durven te herdenken. Wij hebben ook een gezond assortiment.”

Intussen zin in een frietje of een smoothie? Frituur Watersportbaan is open van woensdag tot en met maandag. Tijdens de week van 11.30 uur tot 22 uur en in het weekend van 12 uur tot 22 uur. “In de namiddag sluiten we niet”, benadrukt De Smedt. “Want op frieten eten staat toch geen uur (glimlacht).”

LEES OOK