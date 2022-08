Freddy Delcour, voormalig jeugdtrainer en teammanager van KAA Gent overleden

GentVoormalig jeugdtrainer en teammanager Freddy Delcour (74) van AA Gent is overleden. Dat laat de club weten op haar website. “Ik ben blij dat we hem enkele onvergetelijke momenten hebben doen beleven die hem voor de rest van zijn leven zullen bijgebleven zijn. Rust zacht, Freddy.”

Freddy ging eind 2017 met pensioen nadat hij meer dan 30 jaar lang een vertrouwd gezicht was binnen de club. “Als jeugdtrainer en afgevaardigde was hij een toonbeeld van ernst en gedrevenheid, veeleisend voor zijn spelers maar altijd eerlijk in zijn keuzes”, zo valt te lezen.

Nauwgezet en positief

“Vanaf 2002 werd Freddy teammanager van het eerste elftal: elke trainer was vol lof over zijn nauwgezette administratieve opvolging. Ook de spelers hielden van hem omdat hij zich steeds positief opstelde en voor velen een vaderfiguur was. Toen de opdracht als teammanager te zwaar werd, nam hij afscheid met de historische woorden “ja, ik zal het voetbal erg missen en misschien zal de club mij ook missen, maar ik voel dat ik moet stoppen”. En ja, we hebben Freddy vaak gemist!”, klinkt het.

Trainer Hein Vanhaezenbrouck vertelt het volgende over hem: “Freddy was een fantastische mens en een echte Buffalo. Ik vond het ongelooflijk aangenaam om met hem te werken. In zijn nuchterheid stond Freddy nooit op de eerste rij om te vieren, maar wel om te helpen. Ik ben blij dat we hem enkele onvergetelijke momenten hebben doen beleven die hem voor de rest van zijn leven zullen bijgebleven zijn. Rust zacht, Freddy.”

De spelers van KAA Gent zullen zondag tegen Westerlo met rouwbanden spelen. Samen met de spelers roepen we onze supporters op om voor de aftrap een minuut lang te applaudisseren ter ere van Freddy.

Een mooie video van Freddy kan u vinden op de website van AA Gent.

