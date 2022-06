Fraudeur (27) gaat wel erg ver om zijn theoretisch rijbewijs te halen: “Camera verstopt onder t-shirt met gaatje in”

Dure handlanger

Om hem te helpen, had de man iemand gecontacteerd. Die dokterde een plan uit en vroeg daar maar liefst 1.000 euro voor. De jongeman stemde in en samen gingen ze aan de slag. Op de dag van zijn examen wandelde hij het examencentrum binnen met een t-shirt waar een gaatje in gemaakt was. Onder zijn t-shirt was een smartphone gemonteerd zodat de camera door het gaatje alle vragen kon filmen. In zijn zak zat een tweede smartphone, die in rechtstreeks contact stond met de handlanger.