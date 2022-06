Fraudeerster tekent beroep aan tegen veroordeling voor manipulatie van informatica: “Op het moment van de feiten zat ze zwaar aan de grond en was ze zelfs dakloos”

De vrouw deed in deze zaak dienst als een zogenaamde ‘money mule’. De jonge vrouw had haar bankkaart uitgeleend aan een ‘vriend’ die op de rekening van de vrouw 3.750 euro heeft laten storten. Geld dat hij met phishing afgetroggeld had van onschuldige slachtoffers. Nadien haalde hij dat geld af van de rekening van de vrouw bij een bankautomaat. De dame werd in eerste aanleg mee schuldig bevonden aan de fraude en kreeg een gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 1.600 euro. Ook moest ze de 3.750 euro terugbetalen. Tijdens het eerste proces ontkende de dame nog dat ze iets met de zaak te maken had. In het hof van beroep bekende ze echter wel dat ze afwist van de fraude.