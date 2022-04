Franse overvaller gebruikte ‘omhelzingstruc’ bij student geneeskunde en gaat aan de haal met zijn gouden ketting

Gent In dit nieuw restaurant op de Vlasmarkt bestel je etagères vol tapas: “Met lekkers uit Mexico of Tel Aviv”

De Vlasmarkt is al lang de place to be, maar dan voor het nachtleven. Met Guerrilla Streetfood heb je nu ook een grondige reden om vroeger op de avond naar hier af te zakken. In het hippe, Zuiderse restaurant kan je enkel etagères bestellen. Dat zijn drie verdiepingen boordevol Mexicaanse of Israëlische tapas.

