Franse bestuurder test positief op drugs... en probeert weg te rijden met wagen die in wielklemmen zit

GENT Oefenen voor de feestdagen: geen koppen lopen op de eerste koopzondag, maar wel gezellig druk

Wie dit weekend alvast een voorsprong wou krijgen op de feestdagendrukte, repte zich naar de stad. In de meeste steden zijn er nu koopzondagen aan de gang, dat is in Gent niet anders. Koppen lopen werd het nooit, maar met nog enkele dagen tot de Winterfeesten hebben de handelaars er een goede oefenronde op zitten.

4 december