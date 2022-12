Franse bestuurder die positief testte op drugs probeert weg te rijden met wagen die in de klemmen werd gezet

Gent Cinema in Brugse Poort organi­seert filmverto­ning met buffet van ‘gesprok­keld eten’

De Brugse Poort is dé place to be komende zondag. De lokale cinema Cine Rio organiseert namelijk een filmvertoning met een ongewone lunch: een buffet van ‘gesprokkeld eten’. Voor het geheel betaal je amper 8 euro.

1 december