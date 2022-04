Frans koppel rooft bestelwagen leeg aan Dampoort... terwijl minderjarige kinderen in auto zitten

GentEen Franse vrouw (38)en haar partner (30) riskeren respectievelijk een celstraf van 9 en 18 maanden wegens een diefstal. In de Slachthuisstraat braken ze de achterkant van een bestelwagen open en namen ze heel wat werkmateriaal mee. Opmerkelijk was dat de minderjarige kinderen van de vrouw bij de diefstal aanwezig waren.

Het koppel, dat vlak over de Franse grens woont, was op 4 februari van dit jaar naar Gent afgezakt met twee minderjarige kinderen van de vrouw. Ter hoogte van de Slachthuisstraat, aan het station Gent-Dampoort, parkeerde de vrouw haar wagen tegenover een bestelwagen. De man stapte uit, brak in in de bestelwagen en haalde heel wat werkmateriaal uit het voertuig.

Schroevendraaier

De eigenaar van de bestelwagen betrapte het koppel terwijl ze spullen aan het overladen waren en riep hen toe, waarna ze op de vlucht sloegen. Aanvankelijk konden ze met de auto ontsnappen, maar de politie kon hen al snel vatten. Ontkennen had geen zin, want de man had nog een schroevendraaier bij zich. In de koffer van de wagen lag het werkmateriaal dat zopas gestolen was.

Verder onderzoek wees uit dat iedereen, ook de twee minderjarige kinderen, op de hoogte waren van en betrokken waren bij de diefstal. Op de gsm van de vrouw en van één van de zoons werden berichten aangetroffen in verband met de verkoop van het werkmateriaal. De man probeerde in de rechtbank zijn verantwoordelijkheid te nemen en stelde dat enkel hij bij de diefstal betrokken was en dat zijn vrouw en haar kinderen niet wisten dat hij ging stelen. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 9 maanden voor de vrouw en 18 maanden voor de man, die al een rijk gevuld strafblad heeft.

