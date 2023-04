‘Franky van de Vlasmarkt’ overleden. “We gaan hem missen”

Amber (24) zet 27.000ste handteke­ning voor nieuw referendum: “Op mijn eentje kan ik onmogelijk een woning kopen in Gent”

Gent is op weg naar een nieuw referendum in meer dan 20 jaar. Amber De Bleecker (24) zette donderdagavond de 27.000ste handtekening. Nu is het aan de Stad Gent om alle lijsten uit te pluizen.