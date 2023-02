Frank Verstraeten slaat mea culpa na problemen op ‘ProjeXXX’: “Tickets terugbetaald voor wie er niet raakte en voucher van 20 euro”

Veel blije gezichten en nostalgie, maar toch ook veel kritiek vrijdagavond op ‘ProjeXXX’ in Flanders Expo in Gent. Daar stonden feestgangers ruim een half uur aan te schuiven voor ze de parking op mochten, waarna er wachtrijen stonden aan de ingang door netwerkproblemen. Die laatste herhaalden zich dan ook nog eens aan de bar. Nu komt Frank Verstraeten, dj FOU zelf, met een mea culpa. Die doet hij in een videoboodschap op Facebook “zodat jullie al weten wat er in de mails staat die morgen verzonden worden.”

Maar ook voor wie gewoon lang stond te wachten, komt er nu een geste. “Iedereen krijgt een voucher van 20 euro voor het volgende evenement in Flanders Expo, want we komen terug. Ik daag mezelf en alle instanties uit om deze problemen aan de parkings en inritten op te lossen. We komen terug naar Gent, het volgende evenement van Zillion in Flandres Expo zal Zillion Beach zijn. Dat gaat door op 1 juli en is niet hetzelfde als ‘ProjeXXX’. Voor ‘Zillion Beach’ gaan we terug naar het thema van een tropisch eiland onder een volle maan. Ik heb er al topdj’s zoals Marco Schulz voor geboekt”, rondt Verstraeten af. Daarmee krijgt Zillion in Flanders Expo dus een herkansing.