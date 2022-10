Framed, de politiereeks over verhouding tussen jongeren en flikken, wordt educatief materiaal

Stijn De Roo (CD&V) wilde weten hoe de YouTubereeks Framed, die in begin juni werd gelanceerd, het heeft gedaan. De reeks trachtte de dialoog tussen politie en jongeren in beeld te brengen en de bestaande vooroordelen uit de weg te ruimen. “De 8 afleveringen hebben samen meer dan 450.000 kijkers bereikt”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). 346.000 mensen werden bereikt via Facebook, 88.000 via Instagram. Er werd 5.000 euro uitgegeven aan advertenties op Facebook, Instagram, Snapchat en Tiktok, gericht op de doelgroep van jongeren tussen 16 en 25 jaar uit Gent.” Er werd goed gezorgd voor de deelnemende jongeren, zo mochten ze de beelden vooraf zien en mee beslissen of beelden al dan niet getoond werden. Er was ook nazorg voorzien, ook voor de deelnemende politiemensen. “70% van de reacties op Facebook en Instagram waren positief, 18% werd gerekend als neutraal, 12% is negatief”, weet De Clercq. “De politie onthoudt echter vooral de positieve reacties op de reeks en op hun deelname. De reeks liet bewust de verschillen expliciet naar boven komen, om vervolgens aan te tonen dat de dialoog de bovenhand neemt. Net door in dialoog te gaan, komen beide partijen tot wederzijds begrip en wederzijds respect voor elkaar. Samen met de politie geloof ik erin dat dit mee zal leiden tot positieve en structureel veranderingen op het terrein, zowel bij jongeren als de politie. Daarom wordt nu gekeken om de reeks om te zetten naar educatief materiaal.” De Roo is tevreden: “De kloof en de vooroordelen tussen jongeren en politie zijn vaak zeer groot. Er was durf en vertrouwen nodig om een reeks als ‘Framed’ te maken. De reeks toont dat praten en luisteren wel degelijk loont.”