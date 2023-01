Foutje. Dienst Belastingen ‘vergeet’ vrijstelling terrasbelasting, en stuurt lijsten met naam en toenaam naar iedereen door

De Gentse horecabazen verslikten zich behoorlijk in hun koffie toen ze het aanslagbiljet voor hun terrasbelasting in de bus kregen. Dat was al lang geleden, want tijdens de coronaperiode stelde de stad de horecazaken vrij van die belasting. Die vrijstelling gold tot en met april 2022, maar dat waren ze bij de dienst Belastingen even vergeten. Los daarvan zijn de terrasbelastingen in tussentijd gestegen, én kwam er een taks op verwarmde terrassen.

Concreet worden de terrassen per vierkante meter belast, en zo’n vierkante meter is een stuk duurder in het stadscentrum dan daarbuiten. Een vierkante meter verwarmd terras in de kuip kostte in 2019 nog 26 euro, nu is dat al 52 euro. Heel wat zaken werken ook met een vast terras, en een uitbreiding in de zomerperiode, wat de berekening nog meer ingewikkeld maakt. Maar door het extra kwartaal toch aan te rekenen én de gestegen tarieven, vielen de facturen bij sommigen tot 1.000 euro hoger uit dan verwacht. In totaal gaat het om een fout van om en bij de 190.000 euro.

Privacy

“Dat het eerste kwartaal van 2022 toch werd aangerekend, is een betreurenswaardige, maar menselijke fout", zegt financiënschepen Rudy Coddens (Vooruit), nadat Christophe Peeters (Open Vld) de kwestie aankaartte. “De dienst Belastingen heeft de fout zelf ontdekt en de uitbater verwittigd, met het correcte bedrag.” Maar er was meer. Bij de aanslagbiljetten zat dus ook een volledige lijst met alle horecazaken, en hoeveel zij moeten betalen voor hun terras. “Een inbreuk op de privacy", vinden verschillende horeca-uitbaters, en ook nog eens confronterend om te zien hoeveel horecazaken buiten het centrum maar moeten betalen.” Ook hier erkent Coddens het probleem. “We erkennen de confronterende communicatie en begrijpen dat dit wat wrevel opwekt”, stelt hij. “We gaan dit dan ook eleganter en discreter oplossen in de toekomst.”

Peeters kaart ook de timing aan. “De horecazaken kregen hun aanslagbiljet voor 2022 in de kerstvakantie in de bus, en dat voor 2023 zal al tegen eind van deze maand volgen. Daardoor zullen ze - in een periode waarin het al financieel moeilijk is door inflatie en energiekosten - op korte termijn twee keer deze belasting moeten betalen.” Maar dat weerlegt Coddens. “Geen enkele uitbater zal vòòr de zomer van 2023 moeten betalen", stelt hij. “Dat was altijd zo, en dat blijft zo. Ze hebben tijd tot eind februari om hun aangifte te doen, de aanslagbiljetten volgen dan tegen de zomer, en de termijn om de belasting te betalen bedraagt 2 maanden.”

