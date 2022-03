Fotografiestudent Louis (17) vindt oude vakantiefoto's op geschonken camera en zoekt daarna ook de familie op

Gent ‘Knalpot­ter­reur’-re­gel eerste keer toegepast: “72 uur auto kwijt na asociaal rijgedrag”

De stad Gent verklaarde in juli vorig jaar de oorlog aan de ‘Johnny’s’ die veel te luid en gevaarlijk door de stad scheuren. Die ‘knalpotterreur’ zorgde voor heel veel ergernis. Die regel is nu voor het eerst toegepast: een voertuig dat herhaaldelijk optrok en remde aan het Sint-Pietersplein, is voor 72 uur in beslag genomen.

14 maart