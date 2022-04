Fotografe Lieve Blancquaert trekt naar Gentse scholen om brooddozen te fotograferen: “Schrijnende situaties”

GentChips, hamburgers of een stuk pizza: fotografe Lieve Blancquaert bracht in beeld hoe de brooddozen van Gentse scholieren er vandaag uitzien. Het resultaat van haar werk is een week lang te zien in het Huis van Alijn.

Eén op de vier kinderen zit met honger op de schoolbanken. Dat cijfer mogen niet langer tolereren, vindt Lieve Blancquaert. De Gentse fotografe trok naar drie scholen in haar stad. Ze vroeg aan leerlingen om hun brooddoos even te tonen en nam foto’s van de inhoud. Schrijnende situaties, aldus Blancquaert. “Dat één van de welvarendste landen van de wereld hier géén oplossing voor heeft, is gewoonweg onverstaanbaar. En je moet weten: soms kon ik gewoonweg niks in beeld brengen. Die kinderen hadden helemaal niks mee naar school.”

“Vettige troep”

“Ik herinner me nog goed hoe mijn zoon me op een dag vroeg om een extra boterham te smeren", vult cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD) aan. “Het bleek niet voor hem te zijn, maar voor een vriend. Zulke verhalen zetten me aan het denken. Elke dag lees je wel over armoede in de krant. Maar deze beelden zeggen meer dan duizend woorden.”

Blancquaert werkte samen met Brood(doos)nodig. Via die organisatie schenk je leerlingen een gevulde brooddoos. “Een schitterend initiatief”, zegt de fotografe, “maar dit is ook een oproep naar de politiek. Gezonde maaltijden zijn vandaag duurder dan vettige troep. Kijk naar wat je allemaal vindt rond scholen: pizza- en pitazaken of frituren. Het is tijd om in te grijpen."

Volledig scherm Een greep uit de reeks van Lieve Blancquaert. © Lieve Blancquaert

Volledig scherm Een greep uit de reeks van Lieve Blancquaert. © Lieve Blancquaert

Volledig scherm Een greep uit de reeks van Lieve Blancquaert. © Lieve Blancquaert