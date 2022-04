Fotograaf Zeger Garré -hét gezicht van de eerste coronagolf- stelt tentoon in Sint-Niklaaskerk: “Het is een ode aan de zorg”

GENT Jakob en Philippe ontketenen revolutie in wielerland: “Zo wordt ketting nooit vuil”

Sinds de coronapandemie weet half Vlaanderen dat je ketting onderhouden cruciaal is voor wie de Kwaremont of Mont Ventoux op wil. Een helaas vrij arbeidsintensief en smerig werkje. Jakob Lorré (38) van Cyclowax gebruikt op hete was om kettingen te smeren, in plaats van olie. “We lopen achter in België, hier win je tijd en geld mee.

6 april