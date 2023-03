Fotograaf Carmen De Vos toont zwangere vrouwen in nieuwe fotostudio: “De wilde, gedurfde kant, niet de romantische Instagram-kiekjes”

Carmen De Vos is geen onbekende in de meer kwalitatieve kunst- en nieuwsfotografie met vooral portretten voor publicaties als Knack, Humo, De Morgen en De Standaard. Ze verhuist van Gent naar Antwerpen, waar ze voor het eerst ook haar eigen fotostudio opent zondag. “In de eerste plek om te experimenteren met fotografie”, benadrukt Carmen. “Maar ook om mensen uit te nodigen, mijn werk te exposeren en evenementen te organiseren. Voordien moest ik daarvoor steeds op zoek naar een locatie. Nu heb ik mijn eigen plek.”

Gedurfd

Carmen heeft een dochter van dertig jaar oud en weet dus wat de zwangerschap inhoudt. “Het is zowel een kracht als een zwakte. Zwanger zijn is een heel mooi gegeven, we leven quasi voor het reproduceren, het is iets prachtig dat je als moeder enkel kan koesteren. Maar tegelijkertijd is het ook onze zwakte. Het creëert bijvoorbeeld minder jobkansen, een struikelblok voor professionele carrières. Zwanger zijn is een belangrijke reden waarom er geen gelijkheid bestaat tussen vrouwen en mannen.”