Folteraars krijgen lichtere straf in hof van beroep, internering omgezet naar drie jaar gevangenisstraf

Gent Griet (44) is slecht­ziend, maar samen met Anneleen (44) stond ze 7 jaar aan de top in het wielrennen op de tandem én werden ze een koppel: “Als je constant op iemand haar ‘gat’ zit te kijken, komt van het één het ander”

Na een carrière van zeven jaar aan de top van het vrouwenwielrennen in de G-sport hangen Griet Hoet (44) en Anneleen Monsieur (44) nu woensdag hun tandem letterlijk aan de haak in Het Kuipke in thuisbasis Gent. G-sport, dat is voor mensen met een - nu ja - beperking. Griet is slechtziend, en Anneleen is haar begeleidster. Samen wonnen ze onder meer al een bronzen medaille op de Olympische Spelen van Tokio en kroonden ze zich op 22 oktober nog tot wereldkampioen in Parijs. En intussen gaan ze ook nog als koppel door het leven. Of hoe elk nadeel ook z’n voordeel heeft.

12 november