Fluxys zet licht op groen voor nieuwe gaspijpleiding tussen Desteldonk en Opwijk

Maar de pijplijn wordt ook een belangrijke stap bij het realiseren van de ambities van Fluxys rond energietransitie. Het gaat immers om een eerste strategische investering voor waterstoftransport in België. “Kortom een pijpleiding met een dubbel doel”, aldus Fluxys. De nieuwe leiding zal parallel lopen met de bestaande aardgasleiding tussen Desteldonk en Opwijk, goed voor een totale lengte van 44 kilometer. De start van de werken is voorzien in maart 2023 met oplevering tegen eind 2023. De verdubbeling van de leiding verhoogt de afnamecapaciteit vanuit Zeebrugge met 15 Gwh/h, “het equivalent van de energieproductie van 15 kernreactoren”.

Fluxys anticipeert daarmee op de groeiende hervergassingscapaciteit voor LNG in de terminal in Zeebrugge, en vermijdt zo naar eigen zeggen dat er een flessenhals ontstaat verderop in het netwerk. Een verhoging van de vervoerscapaciteit van west naar oost staat centraal in de Europese plannen. Maar de leiding is ook volledig toekomstbestendig, en kan meteen ingeschakeld worden voor het transport van waterstof zodra de markt er klaar voor is. Daarmee versterkt Fluxys de Belgische federale waterstofstrategie die van ons land een Europese waterstofhub moet maken. Fluxys geeft ook nog mee dat het in samenwerking met Natuurpunt het aantal bomen die gerooid worden voor de werken zal herplanten in Buggenhout en Herzele.