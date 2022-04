Florian (21), sous-chef in Gents toprestaurant, wint prestigieuze culinaire prijs: “Altijd al hier willen werken”

GENTFlorian Daniels (21) is nog piepjong, maar mag nu al dromen van een mooie toekomst aan het culinaire sterrenfirnament. Hij haalde het van vijf andere jonge topchefs en werd zo bekroond met de titel ‘Jonge Chef Rôtisseur België’. Wie wil proeven van zijn kunnen, kan terecht in het Gentse Lys d’Or.

De drukke keuken van chef Ignace Wattenberge in restaurant Lys d’Or schittert een klein beetje meer deze week. Sous-chef Florian Daniels voegde nog een gouden randje toe aan de al vaak bekroonde cuisine van het restaurant aan de Charles De Kerckhovelaan. Al moeten ze hem binnenkort wel een weekje missen: dan vertrekt hij naar de internationale editie van Chaîne des Rôtisseurs-prijzen. “Volgens mijn moeder heb ik altijd al graag gekookt”.

Black Box

Voor wie niet zo veel kaas gegeten heeft van kookprijzen: de Chaîne des Rôtisseurs is een club die bestaat uit duizenden restauranthouders, critici en foodies. Elk jaar reiken ze prijzen uit tijdens een wedstrijd die niet van de poes is. “Het is een black box-competition”, legt Florian uit. “We wisten dus wel dat het voorgerecht met Sint-Jakobsnootjes, het hoofdgerecht met parelhoen en het dessert met chocolade moest gemaakt worden. Maar de andere ingrediënten waren een mysterie”. Op zowat vijftien minuten stelde Florian zijn menu samen. “Het klikte snel samen in mijn hoofd”. Het driegangenmenu van Florian maakte duidelijk indruk want de ‘concurrentie’ was stevig: drie leden van het National Culinary Team deden mee.

Volledig scherm Het team van restaurant Lys D'Or. Vlnr: chef Ignace Wattenberge, sous-chef Florian Daniels, zaalverantwoordelijke Lisa Vanderstraeten. © Wannes Nimmegeers

Florian is afkomstig uit Voeren. “Als kind stond ik al achter de kookpotten, maar mijn ouders vonden het op twaalf jaar wat vroeg om al naar de kokschool te vertrekken. Toen ik op mijn veertiende nog niet van wijken wilde weten, zat er niets anders op dan me naar Ter Groene Poorte te sturen”, grijnst hij. “Nadien volgde ik nog een opleiding in Nederland, waarbij ik vier dagen per week werkte bij Bart Ausems van Tout a Fait. Daarnaast zat ik een dagje op school.

Naar Mexico!

Nu werkt Florian sinds juni bij Lys d’Or. “Ik wou altijd al hier werken, maar toen ik voor het eerst solliciteerde, waren er geen plaatsen. Ik heb even in Lof gewerkt bij Hannes Vandebotermet, maar toen er hier een plaats vrij kwam, ben ik meteen op deze kans gesprongen”. Bij Lys d’Or, dat vorig jaar steeg in de ranking bij Gault & Millau, zijn ze maar al te blij met de aanwinst.

“Hij is een ontzettend getalenteerde chef”, weet Ignace Wattenberge. “Deze prijs zet je ook steeds op een onverwachte plaats, dit keer was het een vrij ‘basic’ keuken in de VIVES Hotelschool. Je mocht wel een aantal apparaten meenemen, maar er was bijvoorbeeld enkel een standaard oven, geen steamer. Het is dus extra indrukwekkend dat hij zo’n hoog niveau haalde. Wanneer hij ons land in oktober zal vertegenwoordigen, zullen we hem dus wel missen, maar voor zo’n gelegenheid laten we hem graag even gaan”.

Het menu waarmee Florian de jury overtuigde Voorgerecht: Coquilles Saint-Jacques met knolselder, prei en beurre blanc Hoofdgerecht: Parelhoen ballotine met asperge en morieljes Nagerecht: Gekaramelliseerde banaan, witte chocoladebavarois en mousse van zwarte chocolade