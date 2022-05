Floraliën blikken tevreden terug, en kijken uit naar editie in 2026

“We hebben bij onze ongeveer 75.000 bezoekers opmerkelijk meer jonge gezichten en gezinnen mogen begroeten”, klinkt het. “Daar zit onze influencer en social media-aanpak voor veel tussen. Bij de plantenverkoop achteraf is uiteindelijk 10.108 euro opgehaald, die naar één of meerdere projecten rond bosuitbreiding gaan. Een actiepunt voor een volgende editie is zeker om meer in te zetten op de participatieve bebloeming en vergroening in de omgeving en in de stad.”