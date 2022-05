Flexibeler redders inzetten op de Blaarmeersen is quasi onmogelijk, maar in de toekomst moet het toch

GentDe stad Gent zal niet meer vasthouden aan een datum om het ‘zwemseizoen’ op gang te schieten, maar meer kijken naar het weer. Dat besliste de gemeenteraad quasi unaniem. Nochtans had sportschepen Sofie Bracke net uitvoerig beschreven hoe moeilijk dat flexibel werken is.

Het Gentse zwemseizoen werd de voorbije jaren gestart bij het begin van het Hemelvaartweekend, in termen van 2022 is dat nu woensdag. Dikke pech dus, als het dan toevallig de week voordien 30 graden is, zoals vorige week. Dan zijn er geen redders beschikbaar, hangt er een rode vlag, en is zwemmen dus verboden. “We kunnen ook niet zomaar zwembaden gaan sluiten om redders naar de Blaarmeersen te verhuizen”, argumenteerde Bracke, “daar gaan immers zwemlessen door, en zijn clubs actief.” Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Joris Vandenbroucke (Vooruit), Bert Misplon (Groen), Johan Deckmyn (VB) en Sonja Welvaert (pvda) hadden kritiek geuit op ‘de kafkaiaanse toestanden van de voorbije weken in Gent’. “Overal kon gezwommen worden, maar niet in Gent", klonk het. “Nochtans is de nood aan zwemwater hier groot. Waarom moeten we ons vastpinnen op een datum, die dan nog niet eens een vaste datum is?”

Beter doen

Bracke argumenteerde dat Hemelvaart tot 2 weken vroeger kan vallen, en dat ‘een vaste datum’ ook geen garantie is. “In 2019 stonden er redders tot en met 19 september, en was het net op 20 september heel warm", stelde ze. “Vroeger was er niet een een voor- en naseizoen, nu voorzien we al van eind mei tot half september toezicht op woensdagmiddag en in het weekend, als het warm is.”

Toch vond de gemeenteraad quasi unaniem dat het in de toekomst flexibeler moet. Dat er zelfs in de paasvakantie mogelijk moet zijn om te zwemmen, als het echt warm is. Hoe dat praktisch zal worden uitgewerkt, is nog niet duidelijk, maar de intentie om het beter te doen is er alvast.

