Flanders Horse Expo komt terug naar Flanders Expo: “Alles over paarden, voor groot en klein”

De expo is een aanrader voor elke paardenliefhebber, en ook voor kinderen. Het is het grootste indoor evenement in de BeNeLux voor paardenliefhebbers. Er staan meer dan zeventig demonstraties en verschillende wedstrijden op het programma, voor kinderen is er ondermeer touwtje-trek tegen een trekpaard en workshops over de verzorging van pony’s. Daarnaast is er een ruim aanbod aan ruitersportartikelen en toebehoren, van zadels en bitten over paardentrailers tot informatie over verzorging.