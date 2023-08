Film Fest Gent opent opnieuw met film van eigen bodem

Op de valreep toch nog Feesten in Ledeberg: ‘Ajuin Festival’ laat Brusselse­steen­weg op zaterdag swingen met Chris Hageland én een heus Ajuinspel

100 jaar Lichtstoet in mineur? Toch niet! Want hoewel de Ledebergse Feesten in mei officieel afgelast werden door de organiserende dekenij, komt er nu toch een Ajuin Festival op de Brusselsesteenweg op 26 augustus. De foor en lichtstoet zullen zo toch nog omkaderd worden door een stevig feestje dat de bestaande rommelmarkten verbindt. Er is ook een tentoonstelling over de geschiedenis van de Brusselsesteenweg.