Film Fest Gent luidt feestjaar in met hervertoning van allereerste openingsfilm

Gent2023 is een belangrijk jaar voor Film Fest Gent: in oktober viert het festival haar vijftigste editie. Om dat te vieren, is het een jaar lang feest. Te beginnen met een hervertoning van de allereerste openingsfilm ooit.

Op 25 januari 1974 werd het allereerste Film Fest Gent in gang getrapt. Toen heette het nog ‘Internationaal Filmgebeuren Gent’. Het duurde zes dagen en vond plaats in Cinema Select – waar nu het shoppingcentrum Zuid is – en Studio Skoop. In 1982 werd het evenement omgedoopt tot ‘Internationaal Filmfestival van Vlaanderen’ en in 2013 tot ‘Film Fest Gent’.

De afgelopen 49 jaar groeide het uit tot een vaste waarde, dat elk jaar zo’n 100.000 bezoekers trekt. Reden genoeg om feest te vieren, maar de vijftigste verjaardag van het festival is dat nog meer. “In 2023 vieren we wat Film Fest Gent tot een succes maakt, maar we richten ons ook naar de toekomst”, zegt Marijke Vandebuerie, algemeen directeur. “Verwacht je aan veel feest, een nieuwe huisstijl, en een kritische bevraging van onze rol in de filmindustrie.”

Het jubileumjaar zal ingeleid worden met een hervertoning van de openingsfilm van het eerste festival: Der Händler der vier Jahreszeiten. Op 25 januari – exact 49 jaar na de eerste vertoning – om 20 uur in Studio Skoop. Tickets zijn verkrijgbaar via de website. Later worden alle vertoonde films – met originele synopsissen – van de afgelopen jaren op de website gezet. Via sociale media zullen oude foto’s en video’s gedeeld worden.

