Film Fest Gent lonkt naar Zuid-Korea op 49ste editie, Lukas Dhont opent met ‘Close’: “Ontmoeten, verbinden en delen, daar draait het dit jaar om”

Een rode loper aan de Kinepolis, een schare aan sterren van onbekend tot wereldvermaard en de uitreiking van de World Soundtrack Awards: Film Fest Gent heeft in de laatste halve eeuw een ijzersterke reputatie uit de grond gestampt. Die doen het dit jaar ook eer aan: de lens ligt op Zuid-Koreaanse film. Volgens programmadirecteur Wim De Witte is de Zuid-Koreaanse stijl vooral bekend voor zijn genrefilm: horror en crimi. Toch zijn er ook wat atypische prenten te vinden in de collectie die te zien is dit jaar op Film Fest Gent.

Rondje Oscarkijken

Er zijn dit jaar maar liefst 116 langspelers, 3 televisieseries en 40 kortfilms te zien. Voor het Belgisch publiek is het vooral uitkijken naar ‘Close’ van onze eigenste Lukas Dhont. Hij won in Cannes al de Grand Prix en mag nu ook op de eerste avond de rode loper opwarmen. Ook de openingsfilm van de ‘Official Competition’ heeft trouwens een Belgisch tintje. ‘Tengo Suenos Electricos’ is gemaakt door de Costa Ricaanse Valentina Maurel, maar zij volgde haar filmopleiding aan het Brusselse Insas en ze woont ook in onze hoofdstad.

Volledig scherm Lukas Dhont op de premiere van 'Close'. © Vianney Le Caer/Invision/AP

De echte cinefielen duiken natuurlijk zelf in het programma, maar wie graag al een rondje Oscarkandidaten bekijkt, kan dat maar liefst zes keer. Zo kan je naar ‘Klondike’, ‘Quiet Girl’, Alcarràs’, ‘Corsage’ en ‘Drii Winter’ gaan kijken, naast de prent van Dhont, die onze Belgische inzending voor de Academy Awards is. Opgelet, voor de laatste is het haasten geblazen, want die kaartjes verkopen erg snel uit.

Wel zin in film, maar weinig tijd? Dan kan je terecht in de kortfilmcompetitie, die volgens de organisatie steeds groter en belangrijker wordt. Je kan vanaf vrijdagavond 14 oktober terecht voor drie reeksen kortfilms. Wij letten vooral op het project in samenwerking met NTGent-huisregisseur Milo Rau: ‘A Film School in Mosul’. Daarbij leren 20 studenten in Mosul hoe ze film moeten maken, het resultaat is te zien op Film Fest Gent.

Muziek boven alles

De World Soundtrack Awards moeten natuurlijk ook uitgereikt worden. Dit jaar gaat de Lifetime Achievement Award naar de Franse componist Bruno Coulais, die alleen al dit jaar drie films met zijn score ziet verschijnen. Eregasten van dienst zijn Mark Isham en Nainita Desai. Isham heeft 400 (!) films op zijn conto staan. Desai was vorig jaar ‘Discovery of the Year’ en komt dit jaar als gast langs. De drie eregasten hun werk wordt door de Gentse Dirk Brossé gespeeld, samen met het Brussels Philharmonic.

Internationaal genoeg, dat is duidelijk. Tegelijk blijft het Film Fest ook door en door Gents. Net zoals elk jaar wordt er ook geld ingezameld voor het goede doel, dit jaar is dat het Overkophuis. “We willen aandacht geven aan mentale gezondheid, daarom werken we ook samen met het Wetenschapscafé van de UGent, dat tijdens het festival plaatsvindt en over mentale gezondheid bij jongeren gaat. Vele filmmakers kaarten dit thema aan, je kan ze in de categorie ‘Veerkracht’ vinden in het programma”, klinkt het bij Film Fest Gent.

Samen naar de film

Het is dit jaar ook de eerste coronavrije versie in lange tijd. “We mochten tenminste het festival organiseren, maar veel talks en verbindende momenten vielen weg. Daar willen we dit jaar extra hard op inzetten”, zeiden programmadirecteur Wim De Witte en algemeen directeur Marijke Vandebuerie tijdens de programmavoorstelling. “Ontmoeten, verbinden en delen, daar gaat het dit jaar om”.

Meer info op www.filmfestival.be.

