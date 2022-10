Film Fest Gent lokt zo’n 100.000 bezoekers: “Ondanks het brede en niet altijd gemakkelijke aanbod”

De 49e editie van Film Fest Gent was een succes. “In totaal hebben we om en bij de 100.000 bezoekers gehad”, geeft communicatieverantwoordelijke Kim Verthé aan. “Dat loopt gelijk met het bezoekersaantal van voor corona. We zijn heel blij dat we zoveel mensen naar de cinema konden halen, zeker omdat ons aanbod breed en niet altijd even makkelijk is.”

Het Film Fest werd op 11 oktober afgetrapt met de première van Close van ‘onze’ Lukas Dhont. Op zaterdagavond werd het festival afgesloten met de uitreiking van de World Soundtrack Awards. In totaal werden 118 langspeelfilms en 40 kortfilms vertoond. “Maar liefst 62 procent van het programma bestond uit producties die voorlopig geen release krijgen in ons land”, geeft algemeen directeur Marijke Vandebuerie aan. “Film Fest Gent was de enige kans voor de filmliefhebber om die films in ons land op een groot scherm te zien.”

Wat de opvallendste momenten waren van de afgelopen editie? Te veel om op te noemen, al springt één moment er toch bovenuit volgens Verthé: de première van Holy Spider van de Iraanse regisseur Ali Abbasi, over een seriemoordenaar in Iran. “De Q&A erna was heel emotioneel”, aldus Verthé. “Toen de Iraanse actrice Zar Amir-Ebrahimi haar woede uitte tegenover de gewelddadige repressie van het Iraanse volk, en van Iraanse vrouwen in het bijzonder.”

Heb je films gemist die je graag wou zien? Geen zorgen, een deel van het aanbod wordt de komende weken vertoond in de Gentse cinema’s. Kijk je al volop uit naar de volgende – de 50e – editie van Film Fest Gent? Dan kan je 10 tot en met 21 oktober 2023 alvast aanduiden in je agenda.

