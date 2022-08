Film ‘Cool Abdoul’ in openlucht te zien in Nieuw Gent, inclusief bokssparing en vragen aan Ismaïl Abdoul zelf

Sint-Amandsberg Sloop Bernadette­wijk kan starten: “Krakers moeten binnen 8 dagen de woningen verlaten, tegen volgende zomer is de wijk verdwenen”

De Bernadettewijk is ontruimd, de sloopvergunning is binnen, dus de dagen van de pittoreske tuinwijk in Sint-Amandsberg zijn geteld. De 190 woningen gaan binnenkort tegen de vlakte, al zal de sloop wel negen maanden in beslag nemen. Een 60-tal woningen in de wijk werd de voorbije periode gekraakt, een 50-tal daarvan zou nu nog bewoond zijn. “De krakers hebben nu 8 dagen de tijd om te vertrekken, anders worden ze uitgezet", klinkt het.

8 augustus