File aan de Martelaarslaan door nieuw detectiesysteem raakt maar niet opgelost. “13 seconden groen licht, dat zorgt voor chaos”

GentWie op de Martelaarslaan rijdt, staat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de file. Oorzaak: het nieuwe detectiesysteem voor trams dat in september 2021 werd ingevoerd. Dat dat systeem invloed zou hebben op de doorstroming, was geweten, maar dat het voor zo’n fileleed zou zorgen, was niet voorspeld. Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn proberen het systeem beter afgesteld te krijgen.

Manuel Mùgica Gonzalez (Open Vld) was het beu, en is gaan tellen. “Voor het verkeer dat richting Ekkergem rijdt, staat het licht op het kruispunt met de Bernard Spaelaan tijdens de daluren 2 minuten en 45 seconden op rood, en daarna 30 seconden op groen. Voor het verkeer dat van Ekkergem komt en wil afslaan naar de Bernard Spaelaan, staat het licht 13 seconden op groep. Resultaat: file, en chauffeurs die de lichten proberen te ontwijken via sluipwegen.”

Niet voorspeld

Anne Schiettekatte (Vooruit) kaartte het probleem eerder al aan, maar een oplossing is er nog steeds niet. “Het AWC (het Agentschap Wegen en Verkeer) heeft in september 2021 dat kruispunt verkeersveiliger proberen maken, én heeft toen een nieuw detectiesysteem voor trams ingevoerd, waarmee de aankomende trams de verkeerslichten kunnen beïnvloeden”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Minister Lydia Peeters koos het detectiesysteem uit, wij hadden liever een ander systeem gezien, waarbij niet alleen trams maar ook andere actoren de lichten kunnen beïnvloeden. Het doel was: een betere doorstroming voor de tram, een veiliger kruispunt, en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers status quo houden of verbeteren. Dat dat impact zou hebben op het gemotoriseerd verkeer, wisten we. Maar dat dat voor filevorming zou zorgen, was niet voorspeld door de studies.”

“In elk geval: momenteel de oversteekbaarheid erop achteruit gegaan, en er is zoveel file op de R40 dat het sluipverkeer in de woonstraten ontstaat, waardoor er een nieuwe veiligheidsprobleem ontstaat. Resultaat: niemand is tevreden. Er zijn al verschillende aanpassingen gebeurd, de groentijden voor het gemotoriseerd verkeer zijn opgetrokken, de detectiesystemen zijn bijgesteld, maar het is allemaal niet voldoende. Het blijft te lang rood voor iedereen. AWV en De Lijn zoeken naar oorzaken, het mobiliteitsbedrijf volgt de situatie mee op. Het is dus wel degelijk de bedoeling dat de situatie verbetert.”