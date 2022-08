Fietsster gewond na aanrijding door bestelwagen aan rondpunt op Deinsesteenweg

Oostakker Volop feest in Oostakker, dinsdag hoogtepunt met vlaaien en oogststoet

Bruudruusterrock is nog maar pas voorbij, maar in Oostakker zijn ze alweer aan het Feesten. De Oogstfeesten zijn ‘wereldberoemd’ in de deelgemeente, en bouwen het hele weekend lang op naar Vlaaiendinsdag, dé hoogdag.

27 augustus