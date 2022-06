Fietsster afgevoerd naar ziekenhuis nadat ze werd meegesleurd door bestelwagen na aanrijding op Rooigemlaan

Het ongeval gebeurde omstreeks 9 uur. Bij groen licht wilde de fietsster haar weg langs de Rooigemlaan verder zetten, toen ze plotseling werd aangereden door een bestelwagen die wilde afslaan naar de Drongensesteenweg. Volgens een ooggetuige kwam het slachtoffer zwaar ten val en werd ze even meegesleurd door de wagen. “Ze bleef maar tuimelen en bleef dan roerloos op de grond liggen. Ik vreesde zelfs even het ergste, maar gelukkig bewoog ze even later. Ik zag ook een kinderstoeltje, maar gelukkig had ze haar kindje niet mee.”