Fietsster aangereden op druk kruispunt in de Brugse Poort: slachtoffer gewond afgevoerd naar ziekenhuis

GENT Wachtlijst sociale woningen blijft stijgen: “Renoveren en bijbouwen is een werk van lange adem”

De wachtlijsten voor een sociale woning in Gent zijn alweer gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Voor inwoners van Gent is de lijst met wachtenden voor hen met 5 procent gestegen. Volgens oppositiepartij PVDA is het tijd om “vijf tanden bij te steken”, de diensten zeggen “aan een inhaalslag te werken”.

10 juli