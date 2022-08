Fietskoerierdienst Cargo Velo verzorgt z’n werknemers: “ijsjes, verstuivers en zelfs een zwembad”

“We hebben een warmteplan uitgewerkt om de hittegolf te trotseren”, zegt CEO Sander Vandenberghe. “Al tien jaar lang leveren wij alles per fiets, altijd, door weer en wind. Maar deze hittegolf noopt ons tot extra maatregelen. Daarom focussen we nu op leveringen in de voormiddag, als het nog niet te warm is. We voorzien ook extra pauzes voor onze fietsers, en zorgen voor verkoeling met waterverstuivers, ijsjes en zelfs een zwembad. Uiteraard doen we dat met het oog op de gezondheid van onze fietskoeriers. We sensibiliseren hen ook om zich niet te forceren bij deze temperaturen. En toch zullen onze klanten ook nu zo goed als geen vertragingen van de leveringen merken, Carg Velo blijft ook onder extreme omstandigheden dezelfde betrouwbare en 100 % duurzame services bieden in en tussen Gent, Antwerpen en Brussel.” Cargo Velo heeft elke dag een vijftiental koeriers op de baan.