Fietser raakt zwaargewond bij ongeval, maar is niet meer in levensgevaar

GENT Opgelet! Zinkgat in de Wondelgem­straat zorgt voor venijnige kleine omleiding

Wie op vrijdagavond door de Wondelgemstraat moest, mocht zich nog eens langs een extra hindernis wurmen in de al drukke verkeersader. In het begin van de straat, richting Wondelgem, is er een zinkgat ontstaan.

24 september