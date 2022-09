Fietser komt om het leven op zwart kruispunt in Oostakker na aanrijding met vrachtwagen

GENT Ook Kopergie­tery biedt goedkopere tickets door energiecri­sis aan: “Niet twijfelen tussen theater of chauffage”

Nog tot eind september zal toneelhuis Kopergietery een setje van goedkope tickets uitdelen per klant. De prijs zakt dan van 16 euro per ticket naar 6 euro, al koop je wel meteen een set van vijf. Kopergietery is niet de enige vereniging die ‘crisisprijzen’ hanteert, ook Viernulvier heeft kaarten aan kleinere prijsjes.

21 september