Fietser gewond na aanrijding met wagen: tramverkeer richting centrum tijdelijk verstoord

Gent Dit zijn de lievelings­plek­ken in Gent van seksuoloog Wim Slabbinck: “Voor zo’n mooi stukje Gent maak ik al graag eens een omweg”

Af en toe gaan we op pad met een bekende Gentenaar, en vragen we wat haar of zijn lievelingsplekken zijn in Gent. Vandaag troont seksuoloog Wim Slabbinck (39) – die een eigen praktijk heeft in Gent, maar ook bekend is van columns en televisieprogramma’s zoals Blind Getrouwd - ons mee naar zijn favoriete adresjes.

5 maart