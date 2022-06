Fietser geeft vrachtwagenchauffeur twee vuistslagen na dispuut aan Delhaize in Wondelgem

Gent Eindelijk open, al is het dan tijdelijk: gratis expo toont verleden en toekomst van het Wintercir­cus

Pas in 2023 gaat het Wintercircus écht open, maar het gebouw is klaar, en dus worden de deuren dit weekend al open gegooid. Iedereen is er welkom om het gebouw en de gratis expo ‘Wat een Cirk’ te bezoeken. Dat kan elk weekend tot oktober en elke dag tijdens de Gentse Feesten. “We merken dat de Gentenaars staan te popelen om ‘hun’ Wintercircus weer in te nemen”, zegt schepen Sami Souguir (Open Vld).

8 juni