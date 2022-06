Fietser en vrachtwagenchauffeur staan terecht voor vechtpartij aan Delhaize: conflict laait weer op in rechtbank

Gent Laptop van lichtman Erik Van Looy terecht na diefstal in Capitole, maar andere spullen zijn nog spoorloos

De laptop van de lichtman van Erik Van Looy, die afgelopen zondag werd gestolen vlak na zijn show ‘Verslaafd’ in het Capitole, is terecht. De rugzak werd meegegraaid door een toeschouwer terwijl de crew de zaal aan het afbreken was. Dat de laptop terecht is, is een grote opluchting voor lichtman Nicholas. Hij staat voor drukke weken, maar zonder zijn computer zouden die niet kunnen doorgaan.

10 juni