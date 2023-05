Fietser en bromfietser komen met elkaar in aanrijding: één persoon gewond

Zomerbar in Citadel­park gaat weer open: lekker drinken, cinema in openlucht en een culturele tweedaagse

De zomer is officieel in aantocht: zomerbar Monterey opent dit weekend haar deuren in het Citadelpark. Zoals vorige jaren kan je er terecht voor lekkere limonades, bier en cocktails, maar ook voor een streepje cultuur. Dit weekend pakt de zomerbar alvast uit met een kunstige tweedaagse in het park.