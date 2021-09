Fietser Alexander (35) glijdt uit op tramsporen en sterft: “Wereldwijd wordt onderzocht hoe dit te voorkomen. Maar een oplossing is er nog niet”

Gent Eindelijk mag het weer: meteen 8 gouden koppels tegelijk in de bloemen gezet in het stad­huis

5 september Voor het eerst in anderhalf jaar zijn er terug jubilarissen ontvangen in het stadhuis van Gent. Sinds maart 2020 was dat niet meer gebeurd. Schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V) zette meteen 8 koppels tegelijk in de bloemen, en dat mocht zelfs zonder mondmasker.