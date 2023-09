Fietser (22) gewond naar ziekenhuis na aanrijding, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Jazz in ’t Park lokt 15.000 bezoekers naar gratis festival: “Het decor alleen al... het water aan de ene kant, die mooie wagons aan de andere”

Een jubileumeditie is het, want Jazz in ’t Park bestaat ondertussen dertig jaar. Voor de tweede keer op rij streek het kruim van de Belgische jazz neer in het Gentse Voorhavenpark. Met de locatie werd de voorbije jaren wat geëxperimenteerd, maar de formule is nog als vanouds: jonge artiesten een podium bieden en enkele grote namen strikken om publiek aan te trekken. En dat blijkt te lonen. De voorbije vier dagen zakten meer dan 15.000 bezoekers af naar het gratis festival.